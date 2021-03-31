«Яндекс» попросил Samsung не делать приложения неудаляемыми

Источник материала: Onliner

1 апреля вступит в силу закон, согласно которому продаваемые в России устройства должны предложить покупателю установить отечественную альтернативу ряда сервисов: например, приложения почты, поисковую машину и так далее. «Яндекс», чьи приложения оказалось невозможно убрать на новых Samsung, попросил корейскую корпорацию разрешить удаление этих приложений.

Соответствующую информацию разместил в своем Facebook управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян. По его словам, из закона о предустановках не следует, что предлагаемые приложения нельзя удалять. Тигран предположил, почему так случилось:

— Вероятно, так произошло, потому что некоторые сервисы Google неудаляемы и производитель телефонов применил принцип, который в законе звучит как «...обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ.....» по отношению к приложениям «Яндекса», хотя, как нам кажется, это не подразумевало свойство «неудаляемости».

Топ-менеджер «Яндекса» заявил, что делать приложения неудаляемыми — «плохо для пользователей» и в компании «чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается».