|
«Яндекс» попросил Samsung не делать приложения неудаляемыми
Источник материала: Onliner
1 апреля вступит в силу закон, согласно которому продаваемые в России устройства должны предложить покупателю установить отечественную альтернативу ряда сервисов: например, приложения почты, поисковую машину и так далее. «Яндекс», чьи приложения оказалось невозможно убрать на новых Samsung, попросил корейскую корпорацию разрешить удаление этих приложений.
Соответствующую информацию
— Вероятно, так произошло, потому что некоторые сервисы Google неудаляемы и производитель телефонов применил принцип, который в законе звучит как «...обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ.....» по отношению к приложениям «Яндекса», хотя, как нам кажется, это не подразумевало свойство «неудаляемости».
Топ-менеджер «Яндекса» заявил, что делать приложения неудаляемыми — «плохо для пользователей» и в компании «чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)