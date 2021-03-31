Невероятные виды: урочище Бозжыра попало в объектив дрона – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Урочище Бозжыра находится в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак, в 300 километрах от Актау. В переводе с казахского Бозжыра – "серо-голубая земля (впадина)"

Горы в скалистой местности напоминают по форме юрту, подводную лодку и крепость, а два известняковых пика походят на "клыки". Расположенная в урочище одноименная гора в наивысшей точке достигает 287 метров в высоту.

Предполагается, что Бозжыра образовалась на месте древнего океана Тетис, существовавшего в период мезозоя (около 251-66 миллионов лет до нашей эры) между континентами Гондвана и Лавразия. Об этом свидетельствуют и окаменелости морских животных.

Некоторые путешественники сравнивают Бозжыру с американским Большим Каньоном и нередко называют Аризоной Казахстана.

Уникальное природное образование входит в список особо охраняемых территорий региона и является частью государственного природного заказника "Жабай ушкан".

Смотрите на видео фантастические виды урочища Бозжыра.

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