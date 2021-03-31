Тихановская начинает второй этап подготовки к переговорам с властями

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская и ее команда начинают второй этап подготовки к переговорам с белорусскими властями. Об этом она сообщила 31 марта в своем телеграм-канале.



Фото: t.me/tsikhanouskaya

Первый этап подготовки стартовал 18 марта, когда было запущено общенациональное голосование на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве. Почти за две недели в нем приняли участие более 770 тысяч пользователей, более 760 тысяч из них одобрили предложение Тихановской.

По словам демократического лидера, инициативу поддержали также в США, Германии, Норвегии, Литве, Словении, Финляндии, Швеции и Австрии. Парламентская Ассамблея ОБСЕ, США и ЕС выразили готовность помогать в организации диалога. «Международные партнеры говорят нам, что требование переговоров показывает зрелость белорусов как нации — ведь это готовность признать кризис и решить его ненасильственным путем», — заявила Тихановская.

Она также подчеркнула, что голос белорусов «услышала и Россия». «Переговоры не сходят с обсуждений в российских СМИ и кулуарах. Макрон и Меркель разговаривают с Путиным о белорусском диалоге. А значит, мы с вами делаем всё правильно», — добавила Тихановская.

Второй этап подготовки, по ее словам, включает два направления работы — принуждение к переговорам через усиление внешнего и внутреннего давления и непосредственно подготовку и организацию переговоров. В ближайшие недели, отметила Тихановская, планируется выработать, какими будут площадка, формат и стороны переговоров.

«Моя команда общается с представителями международных организаций, экспертных групп и правительств. И с их помощью мы найдем оптимальные решения, где, когда и как будет происходить диалог. Несколько стран уже предлагают себя в роли медиаторов, а наиболее вероятной платформой выглядит ОБСЕ», — подчеркнула демократический лидер, добавив, что вместе с советниками ведет закрытые консультации по этим вопросам.

Также Тихановская заявила, что «залог эффективных переговоров — выбрать правильных и договороспособных людей, которые хотят вывести Беларусь из кризиса». «И мы знаем, что такие люди есть», — отметила она.

«Конечно, мы не забываем о наших изначальных требованиях: переговоры возможны только при условии прекращения насилия и освобождения политзаключенных. Это станет первым и главным сигналом к диалогу», — добавила Тихановская.