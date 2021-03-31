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В «Великом камне» планируют выпускать новые препараты на основе крови
Источник материала: ОНТ
Проект по выпуску новых препаратов на основе крови хотят выполнить в «Великом камне». Об этом сообщил глава Администрации Президента во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
Игорь Сергеенко ознакомился с инновационными программами, побывал в отделении заготовки крови и ее компонентов, пообщался с сотрудниками. Они-то и обратились к главе Администрации с просьбой помочь в активизации работы над новым проектом закона о донорстве крови и ее компонентов. По словам работников центра, документа очень ждут и сами доноры, и специалисты. Предложение о возвращении к работе над законопроектом Игорь Сергеенко поддержал.
Сегодня в стране заготавливается 240 тонн крови в год. Что касается антиковидной плазмы, за год её сдали более двух тысяч доноров, а вобрано вдвое больше доз. На встрече затронули и тему иммунизации. Белмедпрепараты выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в середине апреля, – об этом рассказал министр здравоохранения.
В месяц предприятие будет выпускать 500 тысяч вакцин. Весной в стране собираются привить около миллиона человек. А к осени – уже четыре миллиона белорусов должны получить прививку.
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Проект по выпуску новых препаратов на основе крови хотят выполнить в «Великом камне». Об этом сообщил глава Администрации Президента во время посещения...
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