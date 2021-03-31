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Как сделать сочные и пышные котлеты: 7 лайфхаков

31.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сделать сочные и пышные котлеты: 7 лайфхаков

Нередко случается, что для хозяйки оборачивается неудачей приготовление котлет – они разваливаются, получаются пережаренными и сухими. Чтобы такого не произошло, делимся простыми, но важными правилами. Итак, что нужно делать, чтобы котлеты всегда были вкусными и сочными?

  1. Выбирайте для фарша несколько видов мяса – например, говядина и свинина, птица и свинина и т.п. Желательно остановить выбор на филейной (передней) части, так как, к примеру, из окорока котлеты сочными не получатся – мясо довольно грубое.
  2. Гарантия нежных и сочных котлет – много натертого на мелкой терке репчатого лука.
  3. Замачивайте хлеб для котлет в сливках. Этот лайфхак поможет сделать котлетки сочными и нежными. Сливками также можно разбавлять фарш до нужной консистенции.
  4. Сочность и воздушность котлетам придают натертые на мелкую терку овощи – сырой картофель или капуста.
  5. При формировании котлет положите внутрь немного сливочного масла. Это придаст нежную консистенцию и сливочный вкус блюду.
  6. Не добавляйте в фарш много яиц, они сделают котлеты жесткими. Лучше обмакните котлеты во взбитых белках перед тем, как отправить их на горячую сковороду. Белок обволакивает котлетку, она приобретает дополнительную клейкость, не пропускает сок и не распадается. А еще внешне будет отлично выглядеть.
  7. Не формируйте маленькие котлеты. Чем они больше, тем сочнее.
    Примерный рецепт сочных котлет смотрите здесь.
    Фото: chudo-povar.com

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Нередко случается, что для хозяйки оборачивается неудачей приготовление котлет – они разваливаются, получаются пережаренными и сухими. Чтобы такого не произошло,...
 
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