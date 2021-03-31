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Как сделать сочные и пышные котлеты: 7 лайфхаков
Источник материала: ОНТ
Нередко случается, что для хозяйки оборачивается неудачей приготовление котлет – они разваливаются, получаются пережаренными и сухими. Чтобы такого не произошло, делимся простыми, но важными правилами. Итак, что нужно делать, чтобы котлеты всегда были вкусными и сочными?
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Нередко случается, что для хозяйки оборачивается неудачей приготовление котлет – они разваливаются, получаются пережаренными и сухими. Чтобы такого не произошло,...
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