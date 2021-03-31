МАРТ продлит регулирование цен на социально значимые товары

Источник материала: ОНТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары на период с 1 апреля до 29 июня 2021 года. Решение закреплено в постановлении МАРТ от 26 марта 2021 года №19. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении ведомства, решение было обусловлено негативным влиянием продолжающейся пандемии COVID-19 на рост цен на продовольствие. Продление режима ценового регулирования позволит предупредить завышение цен на жизненно важные продукты питания, а также обеспечит их доступность населению.

В силу постановление вступит после его официального опубликования.

Фото: БЕЛТА

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