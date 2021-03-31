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МАРТ продлит регулирование цен на социально значимые товары
Источник материала: ОНТ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары на период с 1 апреля до 29 июня 2021 года. Решение закреплено в постановлении МАРТ от 26 марта 2021 года №19. Об этом
Как отмечается в сообщении ведомства, решение было обусловлено негативным влиянием продолжающейся пандемии COVID-19 на рост цен на продовольствие. Продление режима ценового регулирования позволит предупредить завышение цен на жизненно важные продукты питания, а также обеспечит их доступность населению.
В силу постановление вступит после его официального опубликования.
Фото: БЕЛТА
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары на период с 1 апреля до 29...
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