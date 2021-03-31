Мужчина оставил на парковке машину и ушел в магазин. Вернулся – а там улей

Источник материала: ОНТ

Американец из города Лас-Крусес (Нью-Мексико, США) 28 марта столкнулся с необычной и одновременно страшной ситуацией. Его машина за несколько минут превратилась в улей! Об этом пишет New York Post .

Мужчина приехал на своем автомобиле в супермаркет, припарковал его и отлучился на несколько минут. Вернувшись, он был в ужасе, ведь его машина стала ульем, в котором поселился рой из 15 тысяч пчел.

Оказалось, что американец не закрыл окна в авто, а насекомые по несчастливой случайности решили воспользоваться этой ситуацией. Мужчина понятия не имел, что делать с этими насекомыми. Но ему повезло, ведь рядом оказался пожарный Джесси Джонсон, который в свободное время занимается пчеловодством.

В свой выходной день Джесси приехал на место происшествия и привез с собой комплект ульев, а также масло лемонграсса для привлечения пчел. Пожарный два часа вытаскивал пчел из машины, а затем увез их к себе на пасеку.

Несмотря на то, что скопление насекомых выглядело очень устрашающе, из-за них никто не пострадал. Только одна пчела ужалила охранника магазина, но с ним все в порядке. По каким причинам насекомые решили поселиться в этой машине, остается загадкой.

Фото: © facebook.com

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