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Мужчина оставил на парковке машину и ушел в магазин. Вернулся – а там улей

31.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина оставил на парковке машину и ушел в магазин. Вернулся – а там улей

Американец из города Лас-Крусес (Нью-Мексико, США) 28 марта столкнулся с необычной и одновременно страшной ситуацией. Его машина за несколько минут превратилась в улей! Об этом пишет New York Post.

Мужчина приехал на своем автомобиле в супермаркет, припарковал его и отлучился на несколько минут. Вернувшись, он был в ужасе, ведь его машина стала ульем, в котором поселился рой из 15 тысяч пчел.

Оказалось, что американец не закрыл окна в авто, а насекомые по несчастливой случайности решили воспользоваться этой ситуацией. Мужчина понятия не имел, что делать с этими насекомыми. Но ему повезло, ведь рядом оказался пожарный Джесси Джонсон, который в свободное время занимается пчеловодством. 

В свой выходной день Джесси приехал на место происшествия и привез с собой комплект ульев, а также масло лемонграсса для привлечения пчел. Пожарный два часа вытаскивал пчел из машины, а затем увез их к себе на пасеку. 

Несмотря на то, что скопление насекомых выглядело очень устрашающе, из-за них никто не пострадал. Только одна пчела ужалила охранника магазина, но с ним все в порядке. По каким причинам насекомые решили поселиться в этой машине, остается загадкой. 

Фото: © facebook.com

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Американец из города Лас-Крусес (Нью-Мексико, США) 28 марта столкнулся с необычной и одновременно страшной ситуацией. Его машина за несколько минут превратилась в...
 
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