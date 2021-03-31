5 знаменитостей, которые не скрывают свои страшные болезни

Источник материала: ОНТ

«Богатые тоже плачут». Имея даже огромное состояние, никто из звезд не застрахован от страшных болезней. Кто-то из них скрывает свой недуг, борясь с болезнью вне камер. А кто-то открывается своим фанатам с просьбой поддержки. Мы подготовили для вас список звезд, которые с открытым сердцем рассказывают о своей болезни, позволяя поклонникам сопереживать и поддерживать.





Селена Гомес



Фото: peopletalk.ru

Почти десять лет назад известная актриса и певица столкнулась с таким редким заболеванием, как красная волчанка. Это хроническое заболевание, которое проявляется в виде красных пятен на коже. Болезнь сопровождается повышением температуры тела, затрудненным дыханием и припухлостью суставов с ярко выраженным болевым синдромом. Болезнь до конца не изучена, поэтому лечение осложняется нехваткой информации.

Селена на долгое время забросила карьеру и прошла через нелегкий путь возвращения к привычному образу жизни. Но черная полоса в жизни актрисы прошла, и она вернулась на экраны, радуя поклонников своим творчеством.

Ким Кардашьян



Фото: eurosport.ru

Американская звезда различных телешоу, известная фотомодель и актриса болеет псориазом. Это аутоиммунное заболевание, которое перешло ей в наследство от матери. Проявляется характерными пятнами по всему телу и болевым синдромом.

Ким сообщила об этом недуге в собственном реалити-шоу. Она не хотела блистать на обложках «желтых газет», поэтому решила обо всем рассказать сама. Псориаз доставляет звезде определенные неудобства, но при этом не мешает строить карьеру в модельном бизнесе.

Майкл Джей Фокс



Фото: pikabu.ru

Известный актер из фильма «Назад в будущее» несколько лет назад узнал о том, что у него болезнь Паркинсона. Первое время он старался скрывать от поклонников и коллег свой недуг, но болезнь с каждым годом контролировать становилось все сложнее. Поэтому на съемках сериала «Спин-Сити» актер раскрыл свою тайну коллегам, после чего информация распространилась и до всех остальных.

В интервью известному изданию актер рассказал, с какими сложностями ему приходится бороться каждый день, и как болезнь Паркинсона помогла ему справиться с алкоголизмом.

Хью Джекман



Фото: kinopoisk.ru

В 2013 году известному австралийскому актеру диагностировали рак кожи. Хью Джекман не пытался скрыть свое страшное заболевание. Он делился всеми этапами лечения со своими подписчиками и рассказывал о мерах профилактики, чтобы их не настиг такой недуг.

Болезнь актера возвращалась 6 раз. Он пережил химиотерапию и пересадку кожи. На данный момент болезнь отступила, и звезда Голливуда продолжает радовать поклонников новыми фильмами.

Эмилия Кларк



Фото: kinopoisk.ru

Известная на весь мир, как «Королева драконов», Эмилия Кларк во время съемок в сериале «Игра престолов» перенесла несколько операций на мозг. Ее мучали раздирающие головные боли, с которыми она обратилась к врачу. Позже врачи сообщили актрисе о том, что у нее был разрыв аневризмы сосуда головного мозга. После операции Эмилия восстановилась за месяц. Но через два год ее ждало новое известие: врачи опять обнаружили аневризму, которую нужно было срочно оперировать. Во время операции ее состояние ухудшилось, после чего она согласилась на трепанацию черепа.

Многие годы актриса скрывала от всех трудности, с которыми она столкнулась на съемках легендарного сериала. Но спустя шесть лет она готова делиться своими переживаниями и помогать людям с таким же диагнозом.





По материалам сайтов film.ru , wdau.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram