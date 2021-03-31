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5 самых сильных по знаку зодиака женщин

31.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 самых сильных по знаку зодиака женщин

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, какие женщины по знаку зодиака самые сильные, пишет starhit.ru.

5. Овен

Эти женщины способны на подвиги, даже не подозревая об этом. У них в характере заложены бесконечная ответственность, разум и сила духа. Ситуации, где нужна полная отдача от женщины-Овна разрешаются, как правило, в их пользу.

4. Лев

Данный знак – очень мощный энергетический источник силы. Женщины-Львы, как правило, не сомневаются в себе. Такое устойчивое состояние дает им их необычайная работоспособность вместе с целеустремленностью и настойчивостью. Эти представительницы этого знака могут отстоять и себя, и своих близких.

3. Телец

Для женщины-Тельца подходит слово «гора». На нее можно положиться и быть уверенным, что ей все по плечу. Тельцы отдаются на 100%, особенно, если речь о чувствах к любимым и родным.

2. Весы

Представительницы этого знака мудры, у них прекрасная интуиция, а сдержанность, рассудительность, сбалансированность характера, а также некоторое хладнокровие в экстремальных ситуациях дают женщинам-Весам право считаться сильными.

1. Скорпион

Самоотверженность и стальной стержень заложены от природы в женщинах-Скорпионах. Кстати, часто судьба испытывает их на прочность, потому что, как говорят, «дается по силам». Несмотря на внутреннюю ранимость, судьбы представителей этого знака поражают, про них можно написать книгу.

Фото: Pixabay.com

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, какие женщины по знаку зодиака самые сильные, пишет starhit.ru. 5. Овен Эти женщины способны на подвиги,...
 
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