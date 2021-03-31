5 самых сильных по знаку зодиака женщин

Источник материала: ОНТ

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, какие женщины по знаку зодиака самые сильные, пишет starhit.ru.

5. Овен

Эти женщины способны на подвиги, даже не подозревая об этом. У них в характере заложены бесконечная ответственность, разум и сила духа. Ситуации, где нужна полная отдача от женщины-Овна разрешаются, как правило, в их пользу.

4. Лев

Данный знак – очень мощный энергетический источник силы. Женщины-Львы, как правило, не сомневаются в себе. Такое устойчивое состояние дает им их необычайная работоспособность вместе с целеустремленностью и настойчивостью. Эти представительницы этого знака могут отстоять и себя, и своих близких.

3. Телец

Для женщины-Тельца подходит слово «гора». На нее можно положиться и быть уверенным, что ей все по плечу. Тельцы отдаются на 100%, особенно, если речь о чувствах к любимым и родным.

2. Весы

Представительницы этого знака мудры, у них прекрасная интуиция, а сдержанность, рассудительность, сбалансированность характера, а также некоторое хладнокровие в экстремальных ситуациях дают женщинам-Весам право считаться сильными.

1. Скорпион

Самоотверженность и стальной стержень заложены от природы в женщинах-Скорпионах. Кстати, часто судьба испытывает их на прочность, потому что, как говорят, «дается по силам». Несмотря на внутреннюю ранимость, судьбы представителей этого знака поражают, про них можно написать книгу.

Фото: Pixabay.com

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