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10 фотографий собак, которые поднимут настроение любому. Как вам милашка под №2?

31.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фотографий собак, которые поднимут настроение любому. Как вам милашка под №2?

Собака – лучший друг человека как минимум потому, что всегда может поднять настроение. Мило завиляет хвостом, лизнет или сделает забавную мордашку так, что любой день уже и не кажется таким плохим. Если вы обожаете собак, но у вас нет своей или вы думаете, что собак много не бывает, вашему вниманию – подборка фотографий смешных и милых домашних питомцев.

1. Хозяин, хватит работать! Лучше почеши мне пузико.


morkie_flash 

2. Когда не дали добавки.


3. А как вам эти эти усики?


_pieman 

4. Собаки-флюгеры.


beluuuuuuga 

5. Собака-кривляка.


rudyruthcalle 

6. Жизнь-боль, или как я выгляжу по утрам.


Dejue 

7. Собака-иллюзия. А вы уже разобрались, где у нее нос?


Jrowe92 

8. А что это у нас за цветочек?


1065357 

9. Всё нормально, всё под контролем, хозяин. Я просто решил примерить наши жалюзи.


drcockmuffin 

10. В смы-ы-ысле обеда не будет?


nicoleturcotte87 


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Собака – лучший друг человека как минимум потому, что всегда может поднять настроение. Мило завиляет хвостом, лизнет или сделает забавную мордашку так, что любой...
 
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