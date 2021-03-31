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10 фотографий собак, которые поднимут настроение любому. Как вам милашка под №2?
Источник материала: ОНТ
Собака – лучший друг человека как минимум потому, что всегда может поднять настроение. Мило завиляет хвостом, лизнет или сделает забавную мордашку так, что любой день уже и не кажется таким плохим. Если вы обожаете собак, но у вас нет своей или вы думаете, что собак много не бывает, вашему вниманию – подборка фотографий смешных и милых домашних питомцев.
1. Хозяин, хватит работать! Лучше почеши мне пузико.
2. Когда не дали добавки.
3. А как вам эти эти усики?
4. Собаки-флюгеры.
5. Собака-кривляка.
6. Жизнь-боль, или как я выгляжу по утрам.
7. Собака-иллюзия. А вы уже разобрались, где у нее нос?
8. А что это у нас за цветочек?
9. Всё нормально, всё под контролем, хозяин. Я просто решил примерить наши жалюзи.
10. В смы-ы-ысле обеда не будет?
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Собака – лучший друг человека как минимум потому, что всегда может поднять настроение. Мило завиляет хвостом, лизнет или сделает забавную мордашку так, что любой...
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