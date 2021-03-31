Первый блок БелАЭС вновь включен в сеть

Источник материала: ОНТ

Первый блок БелАЭС был снова включен в сеть после проведения на нем регламентных работ. Об этом в своем Telegram-канале «Минэнерго Официальный» сообщает Министерство энергетики Беларуси.

Первый блок был вновь включен в сеть в 14:42 по минскому времени. Регламентные работы и испытания, как отмечается в сообщении, будут продолжаться в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

В сообщении также отмечается, что на энергоблоке будут проведены работы по подготовке к проведения комплексных испытаний оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Приступить к подготовке к испытаниям специалисты АЭС планируют уже в середине апреля.

Фото: БЕЛТА

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