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Первый блок БелАЭС вновь включен в сеть
Источник материала: ОНТ
Первый блок БелАЭС был снова включен в сеть после проведения на нем регламентных работ. Об этом в своем Telegram-канале «Минэнерго Официальный»
Первый блок был вновь включен в сеть в 14:42 по минскому времени. Регламентные работы и испытания, как отмечается в сообщении, будут продолжаться в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.
В сообщении также отмечается, что на энергоблоке будут проведены работы по подготовке к проведения комплексных испытаний оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Приступить к подготовке к испытаниям специалисты АЭС планируют уже в середине апреля.
Фото: БЕЛТА
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Первый блок БелАЭС был снова включен в сеть после проведения на нем регламентных работ. Об этом в своем Telegram-канале «Минэнерго Официальный» сообщает Министерство...
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