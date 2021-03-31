ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый блок БелАЭС вновь включен в сеть

31.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Первый блок БелАЭС вновь включен в сеть

Первый блок БелАЭС был снова включен в сеть после проведения на нем регламентных работ. Об этом в своем Telegram-канале «Минэнерго Официальный» сообщает Министерство энергетики Беларуси.

Первый блок был вновь включен в сеть в 14:42 по минскому времени. Регламентные работы и испытания, как отмечается в сообщении, будут продолжаться в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

В сообщении также отмечается, что на энергоблоке будут проведены работы по подготовке к проведения комплексных испытаний оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Приступить к подготовке к испытаниям специалисты АЭС планируют уже в середине апреля.

Фото: БЕЛТА 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый блок БелАЭС был снова включен в сеть после проведения на нем регламентных работ. Об этом в своем Telegram-канале «Минэнерго Официальный» сообщает Министерство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: Android собирает в 20 раз больше данных по сравнению с iOS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by