7-летнего мальчика в США обвиняют в изнасиловании

Источник материала: ОНТ

В штате Нью-Йорк 7-летнего ребенка обвинили в изнасиловании, которое произошло в День благодарения, сообщается на сайте WWNY.

23 марта мальчику предъявили обвинение в изнасиловании третьей степени, однако подробности дела полиция не разглашает.

Расследование продолжается, дело будет рассматривать суд по семейным делам.

Адвокат Энтони Маркони, который ведет уголовные дела по защите молодежи, назвал обвинения абсурдными. Ведь ребенок такого возраста не мог понять, что делает.

Фото: Pixabay.com

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