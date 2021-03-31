Эти модели будут носить все модницы! Какое платье купить на весну-лето 2021?

Источник материала: ОНТ

Весеннее тепло на подходе, а значит время доставать из шкафов легкие платья. А если захотелось обновить гардероб, то мы собрали подборку трендовых моделей платьев этого сезона. В моде – оборки, вырезы и длина миди.

1. Цветочный принт

2. Объемные рукава

3. Вырезы и завязки

4. Из денима

5. Со сборками

Фото: Pinterest, Asos, Mango, Zara, Lichi, Farfetch

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