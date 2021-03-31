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Эти модели будут носить все модницы! Какое платье купить на весну-лето 2021?
Источник материала: ОНТ
Весеннее тепло на подходе, а значит время доставать из шкафов легкие платья. А если захотелось обновить гардероб, то мы собрали подборку трендовых моделей платьев этого сезона. В моде – оборки, вырезы и длина миди.
1. Цветочный принт
2. Объемные рукава
3. Вырезы и завязки
4. Из денима
5. Со сборками
Фото: Pinterest, Asos, Mango, Zara, Lichi, Farfetch
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Весеннее тепло на подходе, а значит время доставать из шкафов легкие платья. А если захотелось обновить гардероб, то мы собрали подборку трендовых моделей платьев...
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