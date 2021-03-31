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Женщина из Мозыря не дозвонилась до подруги и сообщила в милицию: оказалось – ее избили и закопали

31.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина из Мозыря не дозвонилась до подруги и сообщила в милицию: оказалось – ее избили и закопали

Женщина не смогла дозвониться до подруги и сообщила в милицию. Оказалось, ее до смерти избил сожитель, сообщается в Telegram-канале МВД.

Жительница Мозыря 29 марта обратилась в милицию и рассказала, что ее 33-летняя знакомая из Ельска перестала выходить на связь с минувшей осени. Сотрудники милиции выяснили, что женщина жила с 53-летним машинистом экскаватора, не работала, выпивала.

Сам мужчина рассказал, что его подруга уехала в Россию с другим, и под Тулой на трассе её якобы видел дальнобойщик. Однако личность водителя мужчина раскрыть не смог.

Это вызвало сомнение в правдивости показаний. Позже сыщики и полиграфологи установили, что мужчина вернулся из командировки в конце октября и застал подругу пьяной. Он вытянул ее из дома, избил и оставил во дворе. На следующий день мужчина увидел, что пострадавшая лежит на том же месте, и решил скрыть преступление – отнес труп в сарай и закопал.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось также, что мужчина привлекался к уголовной ответственности в 2018 году за сопротивление милиционерам  – его задержали за «пьяное вождение», а он применил насилие в отношении инспекторов ГАИ.

Фото: скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома

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Женщина не смогла дозвониться до подруги и сообщила в милицию. Оказалось, ее до смерти избил сожитель, сообщается в Telegram-канале МВД. Жительница Мозыря 29 марта...
 
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