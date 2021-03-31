Носите маску обязательно! В Минске из-за COVID-19 усилен контроль за соблюдением масочного режима

Источник материала: ОНТ

Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак заявила о том, что в Минске будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».

Отмечается, что случаи заболевания COVID-19 продолжают регистрироваться. Врач призывает руководителей организаций выполнять решение Мингорисполкома об обязательном масочном режиме и соблюдении других противоэпидемиологических мер как для посетителей объектов, так и для персонала.

При этом в объектах торговли и общественного питания чаще всего регистрируются случаи отсутствия или некачественного проведения противоэпидемиологических мероприятий. За это предусмотрена административная ответственность руководителей, а работа объектов приостанавливается.

Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова отметила, что в последнее время на соблюдение масочного режима сотрудники магазинов стали меньше обращать внимание.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram