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В украинском парламенте произошла потасовка с участием Петра Порошенко
Источник материала: ОНТ
В украинском парламенте произошла потасовка с участием Петра Порошенко. Инцидент произошел в Верховной раде, когда выступал депутат и говорил о погромах в центре Киева, устроенных украинскими националистами.
Бывшему президенту Украины, видимо, что-то не понравилось и он ринулся к трибуне. Но столкнулся с другими депутатами.
Когда накал страстей спал, выступающий заявил о полной «деградации украинского парламента».
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В украинском парламенте произошла потасовка с участием Петра Порошенко. Инцидент произошел в Верховной раде, когда выступал депутат и говорил о погромах в центре...
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