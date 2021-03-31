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В Палате представителей определили, что изменения в закон об инвестициях будут обсуждаться в первую очередь

31.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Палате представителей определили, что изменения в закон об инвестициях будут обсуждаться в первую очередь

Компенсации, защита вложений – изменения в закон об инвестициях готовы к рассмотрению депутатов. О том, какие документы будут рассмотрены в первую очередь, говорили 31 марта в Палате представителей. 


В приоритете экономический блок. А также – акты о недопущении героизации нацизма, противодействии экстремизму, повышении внутренней и внешней безопасности страны. Активно включились депутаты в совершенствование Основного закона.

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Компенсации, защита вложений – изменения в закон об инвестициях готовы к рассмотрению депутатов. О том, какие документы будут рассмотрены в первую очередь,...
 
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