В Палате представителей определили, что изменения в закон об инвестициях будут обсуждаться в первую очередь

Источник материала: ОНТ

Компенсации, защита вложений – изменения в закон об инвестициях готовы к рассмотрению депутатов. О том, какие документы будут рассмотрены в первую очередь, говорили 31 марта в Палате представителей.





В приоритете экономический блок. А также – акты о недопущении героизации нацизма, противодействии экстремизму, повышении внутренней и внешней безопасности страны. Активно включились депутаты в совершенствование Основного закона.

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