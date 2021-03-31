ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чехия выступает за более быстрое расширение ЕС

31.03.2021 16:43 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Чехия выступает за более быстрое расширение Европейского союза и будет настаивать на этом во время председательства Португалии в Совете ЕС.

Об этом в Белграде заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Во время визита министр обсудил с сербскими чиновниками, включая президента Вучича и премьер-министра Ану Брнабич, главным образом вопросы развития взаимной торговли, поддержки регионального сотрудничества, продвижение Сербии к ЕС, развития пандемии и восстановления туризма.

"Что касается процесса расширения, то мы хотим дать этому новый импульс во время председательства Португалии (в Европейском Союзе)", - заявил Петршичек.

Министр также отметил в Белграде, что "сотрудничество с Западными Балканами и их будущая интеграция в ЕС является одним из приоритетов внешней политики Чехии", но "реформы нужно продолжать".

Сербия стала кандидатом в члены ЕС в 2012 году. Через три года Евросоюз открыл с ней первые разделы переговоров о присоединении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чехия выступает за более быстрое расширение Европейского союза и будет настаивать на этом во время председательства Португалии в Совете ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Улады ўзяліся за курсы польскай мовы, патрабуюць сьпісы студэнтаў і выкладчыкаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by