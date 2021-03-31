Украина озабочена осенними учениями России и Беларуси «Запад-2021»

Источник материала: АФН

В Москве прошли переговоры начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктора Гулевича с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.

«В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества, среди которых обеспечение функционирования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России; подготовка к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Также, обсуждалась совместная подготовка военнослужащих двух стран. Между тем, это сотрудничество вызывает озабоченность у властей Украины.

В частности, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак утверждает, что Россия под видом подготовки к упомянутым учениям наращивает войска вблизи государственной границы Украины.

«Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. По состоянию на 30 марта 2021 года вдоль границы и временно оккупированных территорий уже находится 28 батальонных тактических групп противника. Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства", - сообщил Хомчак, выступая с докладом в парламенте.

По его данным, за время оккупации Крыма осуществлено наращивание объединения войск России, в настоящее время оно составляет 32 700 военных. В марте Россия тренировала свой десант при поддержке артиллерии. После учений подразделения остались в районе полигона, туда также переместили еще 5 групп.

"С начала года в ОРДЛО (ДНР/ЛНР - редакция) переместили 19 тыс. т горючего, 335 тонн боеприпасов, три танка, специальную технику. Противник грубо пренебрегает договоренностями и продолжает увеличивать огневую активность, в частности, с применением артиллерии 122 калибра и минометов 82-го и 120-го калибра", - сообщил Хомчак.