ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Когда больше делать нечего: депутаты поговорят о "народном единстве" Беларуси

31.03.2021 16:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Совет Палаты представителей решил, что в парламенте в апреле этого года пройдут слушания «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».

Как сообщалось, не так давно власти решили, что в Беларуси будет новый праздник — так называемый "день народного единства". Судя по интернет-опросу на сайте "всебелорусского собрания", насчет даты праздника нет общего мнения, а вот смысловое наполнение уже почти придумано.

Напомним, в опросе предложены две даты: 17 сентября и 14 ноября. Обе они связаны с переходом под контроль БССР западнобелорусских земель от поляков в 1939 году. Ранее эти территории входили в состав Польши (с 1921 года). Это было результатом распада Российской империи, революционных событий 1917 года и гражданской войны.

Совсем недавно, в 2019 году, отмечалось 80 лет воссоединения западных и восточных земель, но государство практически проигнорировало эту круглую дату.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Палаты представителей решил, что в парламенте в апреле этого года пройдут слушания «Территориальная целостность и народное единство Беларуси....
 
Новости дня
Новости разные
 
Урад Украіны дэнансаваў турыстычнае пагадненьне з Расеяй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by