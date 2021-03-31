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Что будет с белорусским рублем в апреле и ждать ли скачка курса доллара. Прогноз эксперта

31.03.2021 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Март на белорусском валютном рынке прошел без потрясений. Доллар слегка подорожал, зато евро и российский рубль подешевели. Снижение рубля и евро отразилось на валютной корзине в целом: она пошла вниз. FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, что будет с белорусским рублем в апреле и ждать ли роста курса валют в ближайшее время.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, основное влияние на итоги марта оказали внешние валютные рынки — заметное падение европейской валюты и рост американской.

— За месяц пара евро/доллар снизилась с 1,2150 до 1,1740, или на 3,4%. Еще одна валюта из нашей корзины — российский рубль — вела себя достаточно нейтрально. Рубль снизился к выросшему доллару, но при этом укрепился к упавшему евро. Доллар к российскому рублю вырос с 74,4 до 75,6, или на 1,6%. Евро к российскому снизился с 90,4 до 88,7, или 1,8%, — приводит цифры эксперт.

В результате на белорусском валютном рынке доллар умеренно подорожал, а евро и российский рубль подешевели.

— Доллар за месяц вырос на 0,7%, евро снизился на 2,8%, российский рубль подешевел на 1%, — продолжает Вадим Иосуб. — Снизившийся евро и российский рубль утянули стоимость валютной корзины вниз: она подешевела за месяц на 0,8%.

Эксперт считает, что в апреле евро на мировом рынке может продолжить снижаться. По его словам, при таком сценарии доллар может вырасти до 2,64 белорусского рубля, евро может снизиться до 2,99, а российский рубль может подешеветь до 3,44 рубля за 100 российских.

Белорусов взволновали слухи о включении печатного станка, ведь если это так, то из-за дополнительной эмиссии может сильно подорожать валюта.

— Насколько я помню, в телеграм-каналах, которые это писали, ссылались на какое-то тайное включение печатного станка. Мол, осенью 2020 года Нацбанк провел секретную эмиссию. Я не очень понимаю, что такое секретная эмиссия. А признаков обычной дополнительной эмиссии пока что не наблюдается, — говорит Вадим Иосуб. — Любое включение печатного станка, по идее, должно быть видно. Во-первых, в статистике широкой денежной массы, которая выходит ежемесячно. Сейчас будем ждать статистику за март. Но в статистике за январь и февраль никаких драматичных изменений там не было. Кроме того, эмиссия должна означать кредитование Национальным банком коммерческих банков, то есть резкое увеличение остатков на счетах коммерческих банков в Нацбанке. Данные по ликвидности банковской системы публикуются ежедневно. Там каких-то изменений тоже не видно. Пока, по объективным данным, никакой заметной эмиссии нет.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Спросили у эксперта, каких отметок могут достичь курсы российского рубля, доллара и евро в следующем месяце.
 
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