Премьер-министр о контрсанкциях: «Будем действовать точечно»

Источник материала: Onliner

Премьер-министр Роман Головченко сегодня приехал на Мозырский НПЗ и там высказался о контрсанкциях. Напомним, накануне Лукашенко подписал указ «О применении специальных мер», документ принят «в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов».

«Кто войдет в этот список, определит правительство. К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики. И это наша суверенная мера защиты, правом на которую мы сможем воспользоваться», — цитирует БЕЛТА слова премьер-министра.

Как мы уже писали, указ предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц пока неизвестен.