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Исследование: Android собирает в 20 раз больше данных по сравнению с iOS

31.03.2021 16:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новое исследование Тринити-колледжа показало, что Android собирает в двадцать раз больше пользовательских данных в сравнении с iOS. Правда, в исследовании участвовали старые версии операционных систем и смартфонов: Google Pixel 2 на Android 10 и iPhone 8 под управлением iOS 13.6.1.

Сразу после начала работы Android отправил на серверы Google 1 МБ данных, в то время как iOS ограничилась 42 КБ. В режиме ожидания Android высылал порядка 1 МБ данных каждые 12 часов, а iOS — только 52 КБ.

В Google ознакомились с исследованием и заявили, что не согласны ни с результатами, ни с методологией. Представители корпорации отметили: по их собственным данным, объемы передачи информации сильно отличаются от тех, что назвали в Тринити-колледже. Также в корпорации напомнили, что современные автомобили тоже передают производителям много технической информации — это, как и в случае со смартфонами, необходимо для безопасной и стабильной работы системы. Представители Apple тоже не согласились с исследованием.

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Новое исследование Тринити-колледжа показало, что Android собирает в двадцать раз больше пользовательских данных в сравнении с iOS. Правда, в исследовании участвовали...
 
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