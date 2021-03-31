Исследование: Android собирает в 20 раз больше данных по сравнению с iOS

Источник материала: Onliner

Новое исследование Тринити-колледжа показало , что Android собирает в двадцать раз больше пользовательских данных в сравнении с iOS. Правда, в исследовании участвовали старые версии операционных систем и смартфонов: Google Pixel 2 на Android 10 и iPhone 8 под управлением iOS 13.6.1.

Сразу после начала работы Android отправил на серверы Google 1 МБ данных, в то время как iOS ограничилась 42 КБ. В режиме ожидания Android высылал порядка 1 МБ данных каждые 12 часов, а iOS — только 52 КБ.

В Google ознакомились с исследованием и заявили, что не согласны ни с результатами, ни с методологией. Представители корпорации отметили: по их собственным данным, объемы передачи информации сильно отличаются от тех, что назвали в Тринити-колледже. Также в корпорации напомнили, что современные автомобили тоже передают производителям много технической информации — это, как и в случае со смартфонами, необходимо для безопасной и стабильной работы системы. Представители Apple тоже не согласились с исследованием.