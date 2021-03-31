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«Паровоз» на Немиге: троллейбус собрал в ДТП две легковушки

31.03.2021 16:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в центре Минска столкнулись троллейбус и два автомобиля. Случилось это на улице Немига, недалеко от съезда на проспект Победителей, около 13:25. В результате ДТП никто не пострадал, однако авария повлекла остановку движения троллейбусов.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, троллейбусом управлял водитель 1990 года рождения. Он двигался по Немиге со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей.

— По предварительной информации, из-за несоблюдения безопасной дистанции водитель столкнулся с автомобилем Kia, двигавшимся впереди. От удара Kia отбросило на Mercedes, — рассказали в Госавтоинспекции.

«Паровоз» на Немиге: троллейбус собрал в ДТП две легковушки

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На данный момент по факту случившегося ГАИ проводится проверка.

— Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, — отметила Татьяна Ященко.

«Паровоз» на Немиге: троллейбус собрал в ДТП две легковушки

По информации «Минсктранса», из-за этого ДТП произошла остановка движения троллейбусных маршрутов №12, 29, 37, 40, 46, 53.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в центре Минска столкнулись троллейбус и два автомобиля. Случилось это на улице Немига, недалеко от съезда на проспект Победителей, около 13:25. В результате...
 
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