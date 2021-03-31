Продлены ограничения на лов рыбы в большинстве регионов Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. В рыболовных угодьях Минской, Могилевской и Гродненской областях запрещено с 1 апреля по 30 мая ловить рыбу, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Точно такой же запрет уже действует на территориях Брестской и Гомельской областей. Ограничения в этом регионе продлятся до 18 мая.

Ограничения на севере республике - в Витебской области продлится с 10 апреля по 8 июня.

Как пояснили в Госинспекции, эти меры связаны с тем, что у рыбы наступает нерест, и ей нужно создать благоприятные условия.

Нельзя будет добывать также рака узкопалого (длиннопалого) и пользоваться маломерными судами.

Правда, указанные ограничения не касаются любительской рыбалки. Рыбачить разрешается одной удочкой с одним крючком, а также спиннингом, у которого есть искусственная приманка, с одним крючком (от одинарного то тройного) днем с берега, но заходить в воду запрещено. Также можно охотиться со льда и с искусственных сооружений.

Если же рыбаки попробуют поохотиться другими способами, их ждет штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (базовая величина в Беларуси 29 рублей – Sputnik).

Нарушителей, которые все же пойдут незаконно рыбачить во время нереста, ждет штраф по тройной таксе. Если же вред нанесут более чем на 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

Что можно ловить?

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы – щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период запрета на добычу конкретного вида, необходимо отпустить обратно в водоем.

А вот вылавливать угря в рыболовных угодьях без соблюдения промысловой меры можно.

Ловить угря разрешено с использованием стационарных ловушек в Минской (с 1 апреля по 30 мая) и Витебской (10 апреля по 8 июня) областях. В частности, речь идет о реках Друйка, Дрисвята и Свиранка.

Охотиться на угря с переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров и не более 250 метров от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами можно будет на 16 озерах и 11 реках.