Девять вопросов, которые чаще всего задают врачу-проктологу (часто об интимном)

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает серию бесед с медиками о популярных бытовых вопросах от пациентов. В этот раз врач-проктолог, кандидат медицинских наук, доцент Вадим Гинюк рассказал, что у него чаще всего спрашивают пациенты и те, кто очень стесняется показаться такому «интимному» специалисту.

Вадим Гинюк Врач-хирург проктолог высшей категории медицинского центра «МедАвеню»

Меня ничего не беспокоит. Надо идти на прием к проктологу?

Посещать проктолога рекомендуется один раз в год начиная с 40 лет. До этого возраста обратиться к врачу нужно, если появились какие-то симптомы или при наличии отягощенной наследственности (например, рак прямой кишки у близких родственников).

Дело в том, что именно после 40 лет у человека чаще всего могут появляться полипы прямой и толстой кишок, которые могут трансформироваться в рак. В редких случаях полипы бывают в 30 лет и даже раньше, но все же чаще они появляются после сорока. Что точно влияет на их появление, медицине доподлинно неизвестно.

С какими симптомами надо идти именно к проктологу?

Симптоматика очень разнообразна. На первом месте, конечно, выделения крови из прямой кишки. Именно это в большинстве случаев приводит человека к специалисту. Дальше — боль, чувство жжения, зуда, дискомфорта, опрелости в области заднего прохода. Кроме этого, поводом могут стать частые запоры, поносы.

Геморрой — это плохо?

Это ни хорошо, ни плохо. Это условно «нормально» и «может быть». Бывает, что он вообще не беспокоит человека и никак не проявляется, а выявляется при диагностике других заболеваний. Как говорят медики, это плата человека за прямохождение. Геморрой любой стадии можно вылечить или удержать в определенных рамках, если своевременно обратиться к врачу и начать лечение.

Нужно ли каждый раз показываться проктологу при появлении геморроя?

Нужно! Большинство пациентов думает, что проктологи занимаются только геморроем и если «там» появился шарик, шишка, то это обязательно он. Они не знают, что есть масса других заболеваний в этой области, например анальная трещина, папилломы анального канала, кондиломы. Некоторые заболевания требуют неотложной помощи, например острый парапроктит, нагноение пилонидальной кисты и т.д. Может встречаться и онкология.

Важно знать, что симптоматика многих заболеваний схожа. Например, кровотечением проявляются и геморрой, и анальные трещины, и рак прямой кишки.

Если человек на 100% уверен в своем диагнозе (ранее уже было подобное) и его жизни ничего не угрожает (нет обильного кровотечения), можно применять доступные в аптеке средства лечения геморроя (это свечи, мази, гели, микроклизмы, таблетки). При этом нужно тщательно следить за своим самочувствием. Даже при незначительном ухудшении состояния на фоне лечения все же необходимо посетить врача: болезнь может прогрессировать.



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Хорошо. А можно как-то не допустить появление геморроя?

Профилактикой может быть правильное питание, прием достаточного количества жидкости (1,5−2 литра воды в сутки), отсутствие запоров и поносов, достаточная подвижность.

Если человек занимается в тренажерном зале, то следует технически правильно выполнять различные силовые упражнения, так как нарушение техники влечет чрезмерное повышение внутрибрюшного давления, вследствие чего может развиться геморрой.

Если человек длительно вынужден находиться в положении сидя, то рекомендуется каждый час прерывать сидение 5-минутными разминками (даже просто походить) — это поможет «разогнать» кровь в венах малого таза и прямой кишки.

Использование туалетной бумаги правда может как-то отразиться на здоровье?

Туалетная бумага — дополнительный травмирующий, а иногда аллергенный фактор. Использование ее противопоказано при анальном зуде, анальной трещине, наружном геморрое и т.д. В восточных странах туалетная бумага не используется, а применяется мытье интимной зоны обычной водой, в крайних случаях допускается бумага без ароматизаторов, красителей и отдушки: чем проще — тем лучше. В идеале после похода в туалет нужно выполнять гигиенические мероприятия. Если такой возможности нет — лучше использовать гипоаллергенные (без спирта и различных добавок) влажные салфетки.

Страшно идти к проктологу. Что делать?

Это частая ситуация: люди боятся неизвестности, да и зона достаточно интимная. Кроме этого, по-прежнему некоторые думают, что проктолог выполняет «болезненную» колоноскопию, но в нашей стране проктологи этим не занимаются. Обследование у специалиста в абсолютном большинстве случаев проходит безболезненно, максимум - легкий дискомфорт.

Пациентам бывает стыдно признаться, что их что-то беспокоит из «этой» области. они считают, что болезнь «некрасивая, постыдная», иногда пациент не хочет показываться врачу противоположного пола. Проктологи это понимают. Но и человеку нужно понять, что стыдиться абсолютно нечего. В первую очередь нужно решить проблему со здоровьем, ее затягивание ни к чему хорошему не приведет.

Убедите себя, что врач проктолог — это такой же врач, как офтальмолог, терапевт, травматолог, только работает в более интимной зоне.

Если не колоноскопия, то что делается на приеме?

Сначала пациент общается с врачом. На этом этапе важно понять, что и когда произошло, сколько длится болезнь, чем лечился пациент самостоятельно. После — визуальный осмотр: проктолог осматривает крестцово-копчиковую область, перианальную зону, смотрит на предмет наличия покраснений, высыпаний, новообразований, отечности и т.д.

Далее проводится пальцевое исследование прямой кишки. Определяется тонус сфинктера прямой кишки, наличие каких-либо новообразований в анальном канале и в нижнеампулярном отделе прямой кишки. Затем проводится ректосигмоскопия, осматривается вся прямая кишка и дистальный отдел сигмовидной кишки. Оценивается слизистая кишки, выявляются различные новообразования (в том числе раковые).

В завершение проводится аноскопия специальным небольшим аппаратом. Определяются такие заболевания, как внутренний геморрой, папилломы анального канала, анальные трещины и др.

COVID-19 повлиял на состояние пациентов?

Да. Пациентов объективно стало больше, чем полтора года назад. Некоторые перешли на «удаленку», часто стали больше есть и в целом неправильно питаться, начали вести малоподвижный образ жизни, испытали стресс — все это приводит к появлению геморроя и других заболеваний.