Как сериал «Интерны» разрушил карьеру актера, сыгравшего Левина. Он работает строителем и ищет дешевые продукты

Источник материала: Tut.by

Помните сериал «Интерны», который выходил с 2010 по 2016 годы? Одну из ярких ролей — интерна Бориса Левина — сыграл актер Дмитрий Шаракоис. Вскоре после ухода из сериала он понял: образ врача-ботаника слишком крепко к нему прилип и новые роли заполучить практически нереально. Поэтому в 2018 году актер переехал в Лондон и устроился там совсем не по профессии. Рассказываем о его судьбе.



Дмитрий Шаракоис в роли Бориса Левина. Кадр из сериала

Кем был Шаракоис до «Интернов»

Дмитрий Шаракоис родился в Москве. Он поступил в ГИТИС в 2002 году, уже на третьем курсе начал сниматься в кино. На последнем году учебы даже получил эпизодические роли в популярных телесериалах «Опера. Хроники убойного отдела» и «Моя прекрасная няня».

В 2006 году Шаракоис получил диплом и сразу стал актером Московского театра юного зрителя. Тогда же на экраны вышли фильмы, где он получал небольшие роли. Через год актер перешел в Театр имени Маяковского, позже — в Театр на Малой Бронной. Все это время он также снимался в телесериалах и кино, но эти появления на экране были не очень яркими.

Реальный успех пришел к Шаракоису, когда его утвердили на роль врача-интерна Бориса Левина в проекте ТНТ «Интерны». В 2010-м году лицо актера стало узнаваемым. Но, как оказалось, слишком. Чтобы не застрять в этом образе, Шаракоис решил покинуть проект на самом пике его популярности.

Что случилось после сериала: «перезапуск» карьеры и блог на YouTube с советами «для бедных»

В 2011 году актер появился в трех фильмах, в 2012-м — в двух. Все они не стали хитами проката. В 2013 году Шаракоис вообще не появлялся в новинках кино. Положение могла исправить роль Шурика в ремейке комедии Гайдая «Кавказская пленница». Но и тут неудача: критики разгромили фильм, и он получил ужасные оценки. К тому же Шаракоиса слишком поздно позвали на переозвучку своего героя, он не смог приехать, и Шурик с чужим голосом получился несколько искусственным.



Кадр из фильма

После этого актер продолжал получать максимум по три роли в год, все они были далеко не звездными. Решив, что образ врача слишком сильно к нему приклеился, Шаракоис переезжает в Лондон, чтобы перезапустить карьеру.

Перезапуск получился слишком радикальный: чтобы прокормить себя, актеру пришлось устраиваться где только можно. На протяжении двух лет он работал то официантом, то на стройке, то красил подъезды. Конечно, он подавал заявки в различные актерские агентства, но найти роль оказалось не так и просто.

Год назад Шаракоис начал вести регулярный видеоблог на YouTube о своей жизни в Лондоне. Сюжеты далеки от роскошной жизни актеров, которую себе обычно представляют люди.

Артист рассказывает в видео о недорогих продуктах в супермаркетах, о том, как стать строителем, какие продукты входят в набор «для бедных» из фудбанка (люди оставляют в них продукты для малоимущих, и распределяют их благотворительные организации. — Прим. TUT.BY) и даже о том, что он находится в депрессивном состоянии.



Скриншот YouTube

Шаракоис болезненно воспринимает осуждение своей ситуации: он даже выпускал видео, где отвечает критикам и оправдывается за свою работу разнорабочим. Ролик называется «Мне не стыдно».

Последний ролик вышел 4 дня назад: в нем Шаракоис рассказывает о том, как быть курьером в Лондоне, от лица 22-летнего Томаша.

Блог актера довольно успешный. Подписаны на него 105 тысяч человек, а некоторые видео смотрят больше 450 тысяч зрителей.

Под каждым видео артист размещает реквизиты своей карты, чтобы те поклонники, которые о нем не забыли, могли помочь копейкой на жизнь (и ноутбук) некогда популярному артисту.

Есть и хорошие новости: в 2020 году Шаракоис, кажется, начал возвращаться к жизни. Как сам актер рассказал Газете.ru, его уже приглашали на съемки рекламы к чемпионату Европы по футболу, который, правда, перенесли, а также на озвучку сериала в Netflix. Будем следить за карьерой бывшего интерна: кто знает, может, скоро он появится в кассовых голливудских картинах?