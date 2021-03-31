Штаб Тихановской призвал парламент отказаться от рассмотрения «нелегитимных законопроектов»

Валерий Ковалевский, глава Кабинета представителей белорусского демократического лидера Светланы Тихановской, призвал Палату представителей и Совет Республики «отказаться от рассмотрения нелегитимных законопроектов».



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Как сообщает телеграм-канал Кабинета представителей Тихановской, Ковалевский считает новые законопроекты «запоздалой попыткой узаконить преступления режима, которые продолжаются уже много месяцев», и призывает членов обеих палат парламента и всех, кто связан с работой над законопроектами, подумать о последствиях их принятия. «Предложенные законопроекты очевидно противоречат основным правам и свободам, закрепленным в Конституции», — заявил он.

Представитель Тихановской подчеркнул, что после президентских выборов 9 августа 2020 года парламент «даже не попытался вмешаться и остановить насилие и беззаконие в стране» и «своим молчанием и пассивностью парламентарии в обеих палатах поддержали репрессии, которые продолжают набирать ход».

По мнению Ковалевского, принятие нелегитимных законов лишит парламентариев будущего, возложит на них «бремя ответственности за все репрессии в стране с августа 2020 года» и определит их «место в истории Беларуси».

«Я призываю Палату Представителей и Совет Республики отказаться от рассмотрения этих законопроектов, не принимать их и впредь работать в интересах государства. В интересах государства, где источником власти является народ», — заявил Ковалевский.