Минчан приговорили к 6 и 7 годам строгого режима за ПОПЫТКУ проколоть колеса

Вясна , их обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: подготовка к совершению особо злостного хулиганства (ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 339 УК), подготовка к умышленному уничтожению либо повреждению имущества (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 218 УК), Незаконное хранение боеприпасов (ч. 3 ст. 295 УК). Как передает ПЦ, их обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: подготовка к совершению особо злостного хулиганства (ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 339 УК), подготовка к умышленному уничтожению либо повреждению имущества (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 218 УК), Незаконное хранение боеприпасов (ч. 3 ст. 295 УК).





Судья Анжела Костюкевич озвучила следующие приговоры: Кириллу Казею - 7 лет колонии усиленного режима, Юрию Сергею - 6 лет колонии усиленного режима Накануне прокурор запросила именно такое наказание. Также обвиняемые должны выплатить по 150 базовых величин штрафа.





Напомним, 27 октября 2020 года в соцсетях появилось видео, как водитель BMW бьет мужчину прямо на дороге. До этого мужчина махал бело-красно-белым флагом, и такую реакцию водителя многие связали с его политической позицией (позже нападавший пояснит, что инцидент не связан с политикой).





Дмитрия Давыдюка. И, по версии следствия, в одном из чатов трое жителей Видео драки разошлось в соцсетях и телеграм-каналах, там же появился адрес и номер телефона водителя –. И, по версии следствия, в одном из чатов трое жителей Минска решили проучить мужчину: проколоть шины его авто.





Ночью 28 октября они отправились к нему во двор, но на подходе двое (Казей и Сергей) были задержаны бойцами ОМОН, еще один участник успел скрыться и сейчас находится в розыске.





При личном обыске у Казея был изъят пневматический пистолет без пуль и баллона, у Сергея — самодельный нож, который экспертиза признала холодным оружием. А на следующий день при осмотре автомобиля Казея были обнаружены флаги, листовки, фейерверки, лазерные указки, ручная граната и 58 патронов. Осмотр машины был показан в сюжете на госТВ.





Сначала мужчин осудили на арест по административным статьям, но после окончания ареста их оставили под стражей, а затем предъявили обвинение по трем уголовным статьям. Оба обвиняемых полностью не признают своей вины.





На первом заседании состоялся допрос водителя BMW Давыдюка, признанного по делу "потерпевшим". Так, он сказал, что Казея и Сергея он видит впервые, а информации о том, что именно обвиняемые отправляли ему сообщения с угрозами, в суде не прозвучало. Были также допрошены в закрытом режиме сотрудники ОМОН, участвовавшие в задержании.





Юрий Сергей от дачи показаний на суде отказался. Кирилл Козей же рассказал подробно о задержании, о насилии, которое совершали омоновцы в тот момент и во время поездки в РУВД, а также об угрозах и издевательствах в РУВД со стороны милиционеров.





Казей категорически отрицал, что пистолет, граната и патроны принадлежат ему. Он уверен, что их подбросили.





Все ходатайства о проведении дополнительных экспертиз судом были отклонены.





В ходе прений, прошедших на суде 30 марта, гособвинитель запросила для Казея 7 лет колонии усиленного режима, для Сергея - 6. По ее мнению, вина мужчин полностью доказана, а в основу обвинительного приговора она предложила положить показания свидетелей-омоновцев, участвовавших в задержании и дававших эти показания на закрытом заседании.





Сторона защиты обратила внимание на многочисленные процессуальные нарушения в ходе следствия и попросила оправдать обвиняемых.