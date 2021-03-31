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А вы готовы рискнуть? Власти рассчитывают до лета привить 1 млн беларусов вакциной от "Белмедпрепаратов"
Источник материала: Партизан
В апреле - мае этого года планируется привить около 1 млн человек. И к осеннему сезону достичь желаемой цифры - 4 млн человек.
Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
Министр рассказал, что буквально на днях в Беларусь поступила партия из России в 100 тыс. доз второго компонента "Спутник V" и она распределяется по территории страны.
"С середины апреля выходит первая стотысячная партия с "Белмедпрепаратов", она уже будет промышленной", - отметил он.
По его словам, после этого ежемесячно будет выпускаться по 500 тыс. вакцин на "Белмедпрепаратах".
При этом министр пояснил: когда специалисты говорят о 500 тыс. вакцин, подразумеваются сразу два компонента. То есть речь идет о вакцинации 500 тыс. человек.
"И к осеннему сезону сможем достичь желаемой цифры - 4 млн человек", -
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А вы готовы рискнуть? Власти рассчитывают до лета привить 1 млн беларусов вакциной от "Белмедпрепаратов"
В апреле - мае этого года планируется привить около 1 млн человек. И к осеннему сезону достичь желаемой цифры - 4 млн человек.
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