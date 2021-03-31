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Брестчанин продал базу данных кредитных договоров банка за $4000
Источник материала: Onliner
Следственный комитет
Покупателя мужчина нашел во «ВКонтакте»: он вел переписку с вымышленной страницы, а для передачи сведений брестчанин привлек своего знакомого, который не знал о его преступной деятельности.
Подозреваемый на допросе рассказал, что получил доступ к информации во время работы в коммерческих организациях в Гродно. Продажей конфиденциальных данных он занялся, потому как требовались деньги на содержание семьи.
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