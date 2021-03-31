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Брестчанин продал базу данных кредитных договоров банка за $4000

31.03.2021 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщает, что в конце октября прошлого года 31-летний житель Бреста несанкционированным образом получил доступ к базе с кредитными договорами одного из банков. Мужчина скопировал данные о кредитополучателях и продал эти сведения за $4000. Гродненский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело о коммерческом шпионаже.

Покупателя мужчина нашел во «ВКонтакте»: он вел переписку с вымышленной страницы, а для передачи сведений брестчанин привлек своего знакомого, который не знал о его преступной деятельности.

Подозреваемый на допросе рассказал, что получил доступ к информации во время работы в коммерческих организациях в Гродно. Продажей конфиденциальных данных он занялся, потому как требовались деньги на содержание семьи.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Следственный комитет сообщает, что в конце октября прошлого года 31-летний житель Бреста несанкционированным образом получил доступ к базе с кредитными договорами...
 
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