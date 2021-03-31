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Грузовики Euro-6 в Беларуси освободят от утильсбора и НДС

31.03.2021 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Грузовые автомобили экологического класса Euro-6 освобождаются от утильсбора и НДС. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Указ имеет номер 123 и называется «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов», подписан вчера, 30 марта. Документом предусматривается, что в 2021 году от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость освобождаются транспортные средства экологического класса 6, с момента выпуска которых прошло не более одного года.

Указ действует в отношении седельных тягачей с полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн, а также моторных транспортных средств для перевозки грузов с полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн.

Грузовики Euro-6 в Беларуси освободят от утильсбора и НДС

Данный указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

 
 
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Грузовые автомобили экологического класса Euro-6 освобождаются от утильсбора и НДС. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает Министерство транспорта и...
 
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