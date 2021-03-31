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В Витебском онкодиспансере разрушилось здание, откуда больным шёл кислород

31.03.2021 17:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Витебском онкодиспансере разрушилось здание, откуда больным шёл кислород
Витебский областной онкодиспансер / Яндекс​
В Витебском областном клиническом онкологическом диспансере разрушилось здание станции, откуда подавался кислород в корпуса с больными. В нём обвалилась стенка.

В комментарии TUT.by главный врач онкодиспансера Анжела Томчина сообщила, что происшествие случилось ещё в пятницу, 26 марта:

«Но мы оперативно справились с ситуацией: больных перевели в новый корпус, а кислород начали подавать с другой станции в нашей больнице».


Причину происшествия она объясняет перегрузками при лечении больных COVID-19: Станция не была рассчитана на такое количество количество баллонов, которое используется при нынешней пандемии.

«Раньше, при обычной нагрузке, мы ежедневно использовали около 25 баллонов, а сейчас в сутки уходило около 100. Вибрация на стены здания была большой, и произошло разрушение одной из них», — уточняет врач.


Она уверяет, что меры были приняты сразу, как по стенам здания пошли трещины. Пациентов перевели в реанимацию второго хирургического корпуса, который открылся месяц назад. В здании, где обрушилась стенка, отключили подачу кислорода, вынесли оттуда все баллоны, перенесли их в другую кислородную станцию — в новом хирургическом корпусе.

В разрушенном корпусе сделают ремонт.
 
Теги: Витебск
 
 
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