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Витебский областной онкодиспансер / Яндекс​

«Но мы оперативно справились с ситуацией: больных перевели в новый корпус, а кислород начали подавать с другой станции в нашей больнице».

«Раньше, при обычной нагрузке, мы ежедневно использовали около 25 баллонов, а сейчас в сутки уходило около 100. Вибрация на стены здания была большой, и произошло разрушение одной из них», — уточняет врач.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебском онкодиспансере разрушилось здание, откуда больным шёл кислород В разрушенном корпусе сделают ремонт.

TUT.by главный врач онкодиспансерасообщила, что происшествие случилось ещё в пятницу, 26 марта:Причину происшествия она объясняет перегрузками при лечении больных COVID-19: Станция не была рассчитана на такое количество количество баллонов, которое используется при нынешней пандемии.Она уверяет, что меры были приняты сразу, как по стенам здания пошли трещины. Пациентов перевели в реанимацию второго хирургического корпуса, который открылся месяц назад. В здании, где обрушилась стенка, отключили подачу кислорода, вынесли оттуда все баллоны, перенесли их в другую кислородную станцию — в новом хирургическом корпусе.В разрушенном корпусе сделают ремонт.