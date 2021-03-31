Источник материала: UDF



Светлана Тихановская / Handout via REUTERS​

«Мы вернули себе голос — и его услышали все», — заявила Светлана Тихановская. По её словам, поддержка есть и в ЕС, и в США, и в других странах.

«Международные партнёры говорят нам, что требование переговоров показывает зрелость белорусов как нации — ведь это готовность признать кризис и решить его ненасильственным путём, — продолжает Светлана Тихановская. — Этим мы отличаемся от режима, который разрушил все контакты и связи и забыл все языки, кроме языка насилия».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: «Наш голос услышала и Россия» «Мы вернули себе голос — и его услышали все», — заявила политик.

Первым этапом она назвала сбор более 760 тысяч голосов в интернете за мирное разрешение кризиса в нашей стране с помощью этих переговоров.«Наш голос услышала и Россия», — подчёркивает Тихановская. И упоминает вчерашнюю видеоконференцию канцлера Германии и президентов Франции, России.говорили со свободных выборах в Беларуси.Что же за второй этап подготовки к переговорам? По словам Светланы Тихановской, первое его направление — принуждение режима к переговорам из-за усиления внешнего и внутреннего давления, из-за поиска новых форм протеста. Второе направление — подготовка и организация переговоров. Оптимальные решения команда Тихановской ищет с представителями международных организаций, экспертных групп и правительств. Наиболее вероятной площадкой для переговоров выглядит ОБСЕ. А главным сигналом к диалогу станет прекращение насилия и освобождение политзаключённых в Беларуси.