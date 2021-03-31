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Учителя свислочской школы будут судить за клевету на Лукашенко

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Прокуратура Гродненской области 24 марта возбудила уголовное дело в отношении учителя средней школы в Свислочи за клевету в отношении президента, пишет TUT.BY.

56-летний местный житель, по мнению прокуратуры, 20 августа на центральной площади высказывал на площади «ложные и бездоказательные личные измышления», сообщает Генеральная прокуратура.

Учителя свислочской школы будут судить за клевету на Лукашенко

Митинг в Свислочи 20 августа 2020 года. Фото: vk.com/svisloch_city

20 августа на площади Карла Маркса в Свислочи проходил мирный митинг. Тогда в центре населенного пункта собралось около 50 человек. Люди собирали подписи, чтобы в местной районке были опубликованы протоколы всех избирательных комиссий, а также хотели встретиться с председателем Свислочского райисполкома.

Во время митинга некоторые выступали перед присутствующими.

По версии прокуратуры, 56-летний учитель местной школы «умышленно высказал бездоказательные, заведомо ложные, позорящие главу государства личные измышления, соединенные с его обвинением в особо тяжком преступлении».

Возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 367 УК — за клевету в отношении президента.

Наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

 
 
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