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Объявлен новый набор студентов по программе Калиновского
Источник материала: АФН
С 1 апреля открывается набор на программу имени Кастуся Калиновского, позволяющую белорусским репрессированным студентам продолжить обучение в польских университетах.
Созданная правительством Польши программа работает с 2006 года. Набор студентов будет идти до 15 мая, сообщает Белорусский молодежный хаб (https://www.facebook.com/bmhuborg).
Студенты из Беларуси в рамках программы могут рассчитывать на 5-летнюю стипендию в размере 1250 злотых для бакалавриата и 1500 злотых для магистратуры в месяц.
От соискателей требуются следующие документы:
1. Анкета кандидата
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С 1 апреля открывается набор на программу имени Кастуся Калиновского, позволяющую белорусским репрессированным студентам продолжить обучение в польских...
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