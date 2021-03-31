ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Объявлен новый набор студентов по программе Калиновского

31.03.2021 17:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

С 1 апреля открывается набор на программу имени Кастуся Калиновского, позволяющую белорусским репрессированным студентам продолжить обучение в польских университетах.

Созданная правительством Польши программа работает с 2006 года. Набор студентов будет идти до 15 мая, сообщает Белорусский молодежный хаб (https://www.facebook.com/bmhuborg).

Студенты из Беларуси в рамках программы могут рассчитывать на 5-летнюю стипендию в размере 1250 злотых для бакалавриата и 1500 злотых для магистратуры в месяц.

От соискателей требуются следующие документы:

1. Анкета кандидата
2. Заявление с просьбой о принятии
3. Аттестат о среднем образовании
4. Апостиль (в аттестате)
5. Подтверждение учебы в университете, выписка оценок, программа обучения
6. Документы об исключении
7. Подтверждение репрессий и другие документы, которые могут повлиять на решение комиссии (если вы учились в беларусском университете)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 апреля открывается набор на программу имени Кастуся Калиновского, позволяющую белорусским репрессированным студентам продолжить обучение в польских...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебском онкодиспансере разрушилось здание, откуда больным шёл кислород
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by