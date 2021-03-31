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В Йемене замечена одна из редчайших снайперских винтовок советской разработки
Источник материала: Tut.by
В Йемене в продаже замечена крайне редкая и интересная винтовка, разработанная в СССР, однако не распространенная ни в одной постсоветской стране. Фото оружия
Перед нами одна из версий укороченной снайперской винтовки СВУ-АС. В первую очередь бросается в глаза, что она выполнена по булл-пап схеме, что совсем нехарактерно для советского оружия. Тем не менее это не просто разработка СССР — винтовка делалась на базе всем известной СВД.
Оружие предназначалось для воздушных десантников в конце семидесятых: компоновка позволяла сделать винтовку довольно короткой без необходимости укорачивать ствол. Разработку СВУ закончили еще в 1979 году, однако тогда десантное командование новинку не оценило.
В результате на вооружении винтовка оказалась только в 1990-х годах и в очень ограниченных масштабах. По характеристикам оружие примерно равняется СВД, то есть относится к категории «марксманских» винтовок с дальностью стрельбы до 600−700 метров. Оружие всегда поставляется с пламегасителем, рассеивающим звук выстрела, чтобы стрелка было тяжелее засечь.
Особенностью винтовки является переводчик огня, позволяющий стрелять очередями. Правда, меткость при такой стрельбе сомнительна: небольшая масса оружия и мощный патрон приводят к значительному разбросу пуль.
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