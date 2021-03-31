В Йемене замечена одна из редчайших снайперских винтовок советской разработки

Источник материала: Tut.by

В Йемене в продаже замечена крайне редкая и интересная винтовка, разработанная в СССР, однако не распространенная ни в одной постсоветской стране. Фото оружия появилось в известном твиттер-аккаунте CalibreObscura.

#Yemen : Something very rare on sale in #Sanaa : A Russian SVU-AS/OTs-03AS rifle (Select fire Bullpup SVD), with a Dedal Thermal optic. Pretty interesting, sold pre war. pic.twitter.com/0LR7eiyhPH — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) March 30, 2021

Перед нами одна из версий укороченной снайперской винтовки СВУ-АС. В первую очередь бросается в глаза, что она выполнена по булл-пап схеме, что совсем нехарактерно для советского оружия. Тем не менее это не просто разработка СССР — винтовка делалась на базе всем известной СВД.

Оружие предназначалось для воздушных десантников в конце семидесятых: компоновка позволяла сделать винтовку довольно короткой без необходимости укорачивать ствол. Разработку СВУ закончили еще в 1979 году, однако тогда десантное командование новинку не оценило.

В результате на вооружении винтовка оказалась только в 1990-х годах и в очень ограниченных масштабах. По характеристикам оружие примерно равняется СВД, то есть относится к категории «марксманских» винтовок с дальностью стрельбы до 600−700 метров. Оружие всегда поставляется с пламегасителем, рассеивающим звук выстрела, чтобы стрелка было тяжелее засечь.

Особенностью винтовки является переводчик огня, позволяющий стрелять очередями. Правда, меткость при такой стрельбе сомнительна: небольшая масса оружия и мощный патрон приводят к значительному разбросу пуль.