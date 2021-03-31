Костусев: Кремль пытается облегчить интеграцию Беларуси в РФ через изменения в Конституцию

Штаб Виктора Бабарико объявил о создании новой партии «Вместе».

Какие перспективы имеет новая партия? Какое место партия «Вместе» должна занять в проекте «конституционная реформа»?





Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с председателем Партии БНФ Григорием Костусевым.





- Я очень скептически отношусь к созданию партии Бабарико. Сейчас объясню – почему. За время своей общественно-политической деятельности я видел много попыток создать организацию под конкретную личность. Заметьте: организация, которая создается под конкретное лицо, недолговечна.





Поэтому, как мне кажется, та же участь ждет и партию, которая создается под Бабарико. Если нет политического, идеологического и идейного фундамента, то организация недолговечна. В основе организации должна лежать идеология, а не личность.





- А если посмотреть на создание партии Бабарико через призму конституционной реформы, о которой говорил Кремль?





- Я до сих пор не знаю позиции Бабарико по защите независимости, по защите суверенитета нашей страны. Кремль пытается поддержать идею внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь.





Ни для кого не секрет, что для Кремля очень важно продолжение интеграции Беларуси с Российской Федерацией, которая с течением времени перейдет в территориальное присоединение Беларуси к Российской Федерации, потому что Кремлю нужен очередной территориальный успех, как я его называю, «Крым-2».





Подписание дорожных карт углубленной интеграции Лукашенко, который всем миром считается непризнанным президентом, (и Кремль чувствует, что поддержки Александра Лукашенко не хватает для признания его легитимным президентом на территории Беларуси).





По всем внутренним и международным нормам парламент должен ратифицировать любой документ, подписанный Лукашенко, - но парламент также не признается во всем мире.





Поэтому Кремль пытается облегчить дальнейшую интеграцию Беларуси в РФ через изменения в Конституцию. Кремль исходит из желания прописать в Конституции дальнейшие принципы интеграции Беларуси и России. Вот чего добивается Кремль через изменения в Конституции.





Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда не один Бабарико стремится создать партию, и Ланкин объявил про создание партии, и общественные организации продекларировали такое стремление.





Меня волнует, что новые партии (сознательно или несознательно) будут подыгрывать Кремлю в том, чтобы отдать Беларусь в качестве «Крыма-2». Это самая большая опасность в создании новых партий и одновременном внесении изменений в Конституцию.





- Так может уже и изменения в Конституцию не нужны? Семашко ведь объявил, что в середине апреля собираются подписывать дорожные карты, правда, их число уже скукожилось до 28-ми.





- Без основных дорожных карт, надо понимать. Кремлю нужен легитимный документ, который останется легитимным и в случае ухода Лукашенко. Кремлю нужны гарантии, нужны гарантии, что новые поколения белорусов через 10, 20, 30 лет не возобновят борьбу за независимость, как это происходило всегда после присоединения нашей территории к России.





Смотрите, восстания происходили регулярно через 30-40 лет: восстание 1831 года, восстание 1861 года, создание Белорусской Народной Республики – то же самое восстание, только происходило мирным путем.





И 1991 год - результат борьбы белорусов, которые живут на конкретной территории, за свою независимость. Сейчас мы имеем Беларусь по территории намного меньшую, чем в 1918 году, но мы обрели независимость.



