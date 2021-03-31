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Бизнесмен Зингман отпущен из тюрьмы в Конго
Источник материала: БДГ
Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, ему не было предъявлено никаких обвинений.
Об этом
Зингман является почетным консулом Зимбабве в Беларуси. О том, чем он занимается в Африке, и какое отношение к этому имеет Виктор Шейман, БДГ
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Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, ему не было предъявлено никаких обвинений.
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