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Бизнесмен Зингман отпущен из тюрьмы в Конго

31.03.2021 18:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, ему не было предъявлено никаких обвинений.

Об этом сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Где сейчас находится Зингман и почему он был задержан — неизвестно. Издание «Наша Ніва» пишет, что бизнесмен уже покинул Конго и находится в Зимбабве. Ранее сообщалось, что именно Зимбабве, а также ОАЭ, оказывали давление на полицию Конго с целью освобождения Зингмана.

Зингман является почетным консулом Зимбабве в Беларуси. О том, чем он занимается в Африке, и какое отношение к этому имеет Виктор Шейман, БДГ писала в своем материале ранее.

 

 
 
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Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, ему не было предъявлено никаких обвинений.
 
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