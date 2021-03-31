Бизнесмен Зингман отпущен из тюрьмы в Конго

Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, ему не было предъявлено никаких обвинений.

Об этом сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Где сейчас находится Зингман и почему он был задержан — неизвестно. Издание « Наша Ніва » пишет, что бизнесмен уже покинул Конго и находится в Зимбабве. Ранее сообщалось, что именно Зимбабве, а также ОАЭ, оказывали давление на полицию Конго с целью освобождения Зингмана.