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Ставка на бизнес-климат: Беларусь рассчитывает привлечь больше инвесторов

31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Улучшить бизнес-климат планируют в Беларуси. Изменения в соответствующий законопроект депутаты Палаты представителей рассмотрят на весенней сессии, передает «МИР 24».

По их мнению, новшества позволят привлечь в страну больше иностранных инвесторов. К примеру, в документе предусмотрен четкий алгоритм решения спорных моментов.

«Предусматривается защита инвестиций от определенных факторов, предусматривается разрешение конфликтов между инвесторами и Республикой Беларусь, а также предусматривается ряд компенсационных мероприятий, связанных с определенными финансовыми рисками», – отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентин Семеняко.

Иностранные инвестиции в Беларусь в прошлом году составили почти девять миллиардов долларов. Больше всех вложились бизнесмены из России, Кипра, Австрии и Великобритании.



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Изменения в соответствующий законопроект будут рассмотрены депутатами Палаты представителей в ходе весенней сессии.
 
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