|
Ставка на бизнес-климат: Беларусь рассчитывает привлечь больше инвесторов
31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Улучшить бизнес-климат планируют в Беларуси. Изменения в соответствующий законопроект депутаты Палаты представителей рассмотрят на весенней сессии, передает «МИР 24».
По их мнению, новшества позволят привлечь в страну больше
Иностранные инвестиции в Беларусь в прошлом году составили почти девять миллиардов долларов. Больше всех вложились бизнесмены из России, Кипра, Австрии и Великобритании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в соответствующий законопроект будут рассмотрены депутатами Палаты представителей в ходе весенней сессии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)