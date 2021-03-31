﻿ На белорусской границе у двух дальнобойщиков изъяли марихуану. Оба пытались спрятать ее получше. 21.by
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На белорусской границе у двух дальнобойщиков изъяли марихуану. Оба пытались спрятать ее получше

31.03.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в Гомельской таможне, пресечено два факта перемещения водителями-международниками марихуаны. Опасный наркотик обнаружен у водителей грузовых автомобилей, которые следовали из Украины через пункт пропуска «Новая Гута». В обоих случаях на наличие у водителей наркотических средств указали служебные собаки.

— В первом эпизоде гражданин Украины отрицал перемещение каких-либо запрещенных веществ в личных вещах, а также употребление таковых. Однако при досмотре кабины грузового автомобиля DAF в медицинской аптечке обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находилось измельченное вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета, — рассказали в Гомельской таможне. — Как пояснил 43-летний украинец, про запрет перемещения наркотических средств и психотропных веществ он знал, однако воспринял эту информацию легкомысленно.

На белорусской границе у двух дальнобойщиков изъяли марихуану. Оба пытались спрятать ее получше
На белорусской границе у двух дальнобойщиков изъяли марихуану. Оба пытались спрятать ее получше

Во втором случае, по информации таможни, 29-летний гражданин Республики Беларусь намеренно сокрыл от таможенного контроля наркотик, спрятав полимерный пакетик с измельченным веществом растительного происхождения в упаковке влажных салфеток, которая была обнаружена в нише передней панели транспортного средства.

На белорусской границе у двух дальнобойщиков изъяли марихуану. Оба пытались спрятать ее получше

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области подтвердили, что обнаруженные вещества являются марихуаной.

— Оба водителя задержаны. В отношении них Гомельской таможней возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа, — добавили в Гомельской таможне.

 
 
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Как сообщили в Гомельской таможне, пресечено два факта перемещения водителями-международниками марихуаны. Опасный наркотик обнаружен у водителей грузовых...
 
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