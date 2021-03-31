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Казаков: какие проекты "Литературная газета" планирует в Беларуси
31.03.2021 18:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
- что "Литературная газета" может предложить "Славянскому Базару";
- о состоянии современной белорусской литературы;
- о роли современных литературных объединений;
- о востребованности газеты как источника информации;
- может ли труд современного поэта и писателя прокормить семью?
- много ли писателей нашли себя и адаптировадись в медиасфере?
- чтение художественных произведений, как особый способ развития мысли, станет уделом избранных?
Программу "Горизонт событий" с участием писателя и социолога Валерия Казакова смотрите на Sputnik Беларусь.
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Может ли сегодня труд поэта и писателя прокормить семью, об этом в студии радио Sputnik рассуждает писатель, собственный корреспондент "Литературной газеты" Валерий...
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