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Казаков: какие проекты "Литературная газета" планирует в Беларуси

31.03.2021 18:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

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Главный редактор "Литературной газеты": жду, когда мир отвергнет онлайн

- что "Литературная газета" может предложить "Славянскому Базару";

- о состоянии современной белорусской литературы;

- о роли современных литературных объединений;

- о востребованности газеты как источника информации;

- может ли труд современного поэта и писателя прокормить семью?

- много ли писателей нашли себя и адаптировадись в медиасфере?

- чтение художественных произведений, как особый способ развития мысли, станет уделом избранных?

Программу "Горизонт событий" с участием писателя и социолога Валерия Казакова смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Может ли сегодня труд поэта и писателя прокормить семью, об этом в студии радио Sputnik рассуждает писатель, собственный корреспондент "Литературной газеты" Валерий...
 
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