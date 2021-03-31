Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен», - сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли - это аутодафе, выстрелить себе в ногу или в голову», - заключил Путин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин пригрозил национализировать проблемные предприятия Фото: ТАСС «Дикий капитализм» неприемлем для России, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече...

По словам, государство готово пойти на национализацию предприятий, не справляющихся со своими функциями.С предложением национализировать социально-значимые стратегические предприятия в случае невыполнения ими общественно важных функций, таких, как, например, поддержание занятости, к президенту обратился председатель Федерации независимых профсоюзов. «Да, такой инструмент возможен», - ответил Путин Шмакову.Основанием для национализации может стать в том числе злостное невыполнение оборонного заказа, привел пример он.Он добавил при этом, что «национализация носит крайний характер», и совсем необязательно, что она «приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».Государство вдвое снизило фискальную нагрузка на фонд оплаты труда для средних и малых компаний и «рассчитывает на встречные шаги со стороны бизнеса», предупредил Путин: высвободившееся ресурсы должны пойти на повышение зарплат работникам.Если же этого не произойдет, то предпринимателей ждут печальные последствия. Только на первый взгляд, целью бизнеса является извлечение прибыли, заявил Путин.Федеральная антимонопольная служба в 2017 году оценила долю государства в российской экономике в 70%. Международный валютный фонд видит ее ниже - около 48%.Программы приватизации госимущества уже несколько лет практически свернуты. Доходы, которые бюджет получает от продажи активов, «и смешными не назовешь», жаловался в 2018 году глава Счетной палатыВ 2020 году, по данным Росимущества, приватизация принесла 4 млрд рублей, план на 2021 год - 3,6 млрд.В реальности уровень огосударствления таков, что ежегодно можно приватизировать активы на 200-300 млрд рублей, говорил Кудрин в сентябре прошлого года. «Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», - отметил он.