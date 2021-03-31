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Путин пригрозил национализировать проблемные предприятия
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
По словам Владимира Путина, государство готово пойти на национализацию предприятий, не справляющихся со своими функциями.
С предложением национализировать социально-значимые стратегические предприятия в случае невыполнения ими общественно важных функций, таких, как, например, поддержание занятости, к президенту обратился председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. «Да, такой инструмент возможен», - ответил Путин Шмакову.
Основанием для национализации может стать в том числе злостное невыполнение оборонного заказа, привел пример он.
«Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен», - сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).
Он добавил при этом, что «национализация носит крайний характер», и совсем необязательно, что она «приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».
Государство вдвое снизило фискальную нагрузка на фонд оплаты труда для средних и малых компаний и «рассчитывает на встречные шаги со стороны бизнеса», предупредил Путин: высвободившееся ресурсы должны пойти на повышение зарплат работникам.
Если же этого не произойдет, то предпринимателей ждут печальные последствия. Только на первый взгляд, целью бизнеса является извлечение прибыли, заявил Путин.
«Нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли - это аутодафе, выстрелить себе в ногу или в голову», - заключил Путин.
Федеральная антимонопольная служба в 2017 году оценила долю государства в российской экономике в 70%. Международный валютный фонд видит ее ниже - около 48%.
Программы приватизации госимущества уже несколько лет практически свернуты. Доходы, которые бюджет получает от продажи активов, «и смешными не назовешь», жаловался в 2018 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
В 2020 году, по данным Росимущества, приватизация принесла 4 млрд рублей, план на 2021 год - 3,6 млрд.
В реальности уровень огосударствления таков, что ежегодно можно приватизировать активы на 200-300 млрд рублей, говорил Кудрин в сентябре прошлого года. «Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», - отметил он.
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