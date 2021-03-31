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Турецкая лира рухнула после призыва Эрдогана сбрасывать доллары
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стартовавший на прошлой неделе после неожиданного увольнения главы ЦБ лихорадочный обвал лиры усилился в понедельник и вторник, вернув курс турецкой валюты в зону исторических минимумов.
На торгах во вторник лира падала до отметки 8,46 за доллар, не дотянув 1,4% до абсолютного «дна», показанного в октябре.
В моменте лира дешевела на 3% за день, 4% - с начала недели и 17% с минувшего понедельника, когда президент Реджеп Эрдоган шокировал рынок решением уволить Наджи Агбала - председателя центрального банка, проработавшего на своем посту чуть больше пяти месяцев.
На смену Агбалу, повышавшему процентные ставки, Эрдоган назначил сторонника мягкой политики Шахаба Кавчиоглу. В понедельник он продолжил зачистку ЦБ, отправив в отставку зампреда регулятора Мурата Четинкая.
Обратившись к гражданам, Эрдоган призвал их поддержать падающую национальную валюту и конвертировать в лиры свои долларовые сбережения, а также вложения в золото. Это будет «выигрышная стратегия для всех» - и для государства, и для граждан, заявил Эрдоган.
Но апелляции к народу не дали эффекта: лира продолжает падать, в то время как люди пытаются спасти свои сбережения.
За минувшие три недели турки конвертировали в иностранную валюту и драгоценные металлы 15 млрд долларов накоплений, отмечает Reuters. Помимо 220 млрд долларов «под матрасами» у населения находится почти 5 тысяч тонн золота, которое остается традиционным способом сбережения, оценивает Стамбульская ассоциация ювелирных ритейлеров.
В попытке удержать лиру ЦБ Турции занимает валюту у коммерческих банков и продает ее на открытом рынке. В прошлом году объем таких интервенций достиг 110 млрд долларов.
Объем ЗВР Турции при этом сжался вдвое, до 47 млрд долларов и обновил многолетний минимум. Чистые резервы турецкого ЦБ (за вычетом обязательств по операциям своп) при этом равны нулю, подсчитали аналитики Moody’s.
«Локалы не хотят держать лиру, они уходят в доллар и покупают золото. Нужны срочные меры, потому что если вы придете к ситуации, когда люди отказываются держать деньги в банках, вам придется столкнуться с кризисом платежного баланса», - говорит Шамаила Кан, стратег AllianceBernstein в Нью-Йорке.
Рынок ждет от ЦБ Турции повышения ключевой ставки, чтобы вернуть лире положительную реальную доходность: сейчас турецкие банки предлагают 8,25% годовых, но с учетом двузначной инфляции в реальном выражении вкладчики теряют 11% в год.
Но против такого решения выступает Эрдоган, требующий дешевых денег, чтобы поддержать экономический рост. В понедельник он заявил, что надеется на снижение ставок в стране.
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В моменте лира дешевела на 3% за день, 4% - с начала недели и 17% с минувшего понедельника.
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