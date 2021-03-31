Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Локалы не хотят держать лиру, они уходят в доллар и покупают золото. Нужны срочные меры, потому что если вы придете к ситуации, когда люди отказываются держать деньги в банках, вам придется столкнуться с кризисом платежного баланса», - говорит Шамаила Кан, стратег AllianceBernstein в Нью-Йорке.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турецкая лира рухнула после призыва Эрдогана сбрасывать доллары В моменте лира дешевела на 3% за день, 4% - с начала недели и 17% с минувшего понедельника.