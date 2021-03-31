Источник материала: UDF



Геннадий Давыдько. Фото: TUT.BY

Геннадия Давыдько Телеграф . “Сейчас в готовящихся изменениях в закон о СМИ, если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а просто гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии. Я считаю это правильно”, — цитирует

«Любое СМИ — это уже огневая точка или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника, это один из постулатов боевых действий», — заявил Давыдько.

Власти войну проиграли

«Когда говорили о третьей мировой войне, не предполагали, что она будет вестись на информационном поле. И на этом поле мы пока проигрываем. Единственный путь спасения суверенитета, независимости Беларуси я вижу в строительстве Союзного государства. Пока эти одурманенные ребята бело-красно-белой бритвой перерезают горло свой родине, задача журналистов, медийных персон повысить свой профессионализм и работать вместе с российскими СМИ. Как парламентарий, я собираюсь этим серьезно заниматься», — пообещал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Давыдько об «антигосударственных» СМИ: Надо привыкать жить как на войне Журналисты, по словам парламентария, должны привыкать жить «по военному времени». И быть «лояльными».

И что журналисты и белорусы должны привыкать жить «по военному времени». И быть «лояльными».“Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными”, — сказал он в интервью дляПарламентарий пожаловался, что «сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти».В связи с этим, депутат сделал вывод, что в мире идет «информационная война» и белорусам надо «уже привыкать жить по военному времени, т.е. отвечать за свое слово, поступок. И ответственность другая».Журналистка Onliner позвонила председателю «Белой Руси», чтобы уточнить детали законопроекта. И вот какой разговор получился.— Сначала законопроект будет обсуждаться. Если идет незаконная акция и если журналисты в ней принимают участие, а не просто стоят в сторонке и освещают, они будут считаться участниками этой акции, — рассказал нам Давыдько. — Если они идут по дороге, если они кричат, протестуют. Не имеет значения, какое у них удостоверение — государственного или антигосударственного СМИ. Если же человек просто что-то фиксирует, это, я думаю, не должно считаться нарушением.— Нет, не будет, — ответил Давыдько.Кстати, совсем недавно ведущий телеканала СТВпривел пример того, как видит будущее Беларуси. Он вспомнил методы нацистской Германии на оккупированных территориях: расстрелы и виселицы. А потом предложил навести «немецкий порядок» в Беларуси.Людей, выходящих на протесты, ведущий назвал “потерявшими достоинство и человеческий облик», а себя назвал сторонником “непопулярных недемократических силовых методов наведения порядка”.Заметим, что Геннадий Давыдько давно говорит военными терминами, когда речь заходит о СМИ. Депутат даже признался, что власти эту войну проиграли.