В Сморгони прокуратура запросила списки людей, которые изучают и преподают польский язык

Прокуратура Сморгонского района запросила у частного языкового центра списки студентов и преподавателей польского языка, а также информацию об оплате занятий, сообщила БелаПАН директор центра изучения иностранных языков в Сморгони Ольга Будай.





По ее словам , прокуратура прислала письмо от 25 марта. Ее интересует именно информация о польском языке, хотя в центре преподают также английский и немецкий. Прокуратура хочет получить списки преподавателей польского языка и студентов, которые изучают польский язык, в том числе детей, информацию о способе оплаты занятий и платежных документах, копии учебных программ.

Основанием для запроса прокуратура назвала «возникшую потребность» и сослалась на «закон о прокуратуре»

Будай сообщила, что готовит ответ прокуратуре вместе с юристом. Она считает такой запрос превышением полномочий прокуратуры. Отправлять списки студентов они не планируют, против разглашения личных данных и сами студенты.

Директор центра считает, что запрос связан с общим давлением белорусских властей на польское сообщество. Письмо было написано в день, когда было возбуждено уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис и других людей.

«Таким образом они хотят насолить Польше, показать, как они относятся к польскому языку и культуре. Это одна из педалей, на которые можно нажать. История с польскими послами началась не вчера», — отметила директор центра.

По ее информации, подобные проверки идут и в других частных школах польского языка.