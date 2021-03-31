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В Сморгони прокуратура запросила списки людей, которые изучают и преподают польский язык

31.03.2021 18:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прокуратура Сморгонского района запросила у частного языкового центра списки студентов и преподавателей польского языка, а также информацию об оплате занятий, сообщила БелаПАН директор центра изучения иностранных языков в Сморгони Ольга Будай.

В Сморгони прокуратура запросила списки людей, которые изучают и преподают польский язык

По ее словам, прокуратура прислала письмо от 25 марта. Ее интересует именно информация о польском языке, хотя в центре преподают также английский и немецкий. Прокуратура хочет получить списки преподавателей польского языка и студентов, которые изучают польский язык, в том числе детей, информацию о способе оплаты занятий и платежных документах, копии учебных программ.

Основанием для запроса прокуратура назвала «возникшую потребность» и сослалась на «закон о прокуратуре»

Будай сообщила, что готовит ответ прокуратуре вместе с юристом. Она считает такой запрос превышением полномочий прокуратуры. Отправлять списки студентов они не планируют, против разглашения личных данных и сами студенты.

Директор центра считает, что запрос связан с общим давлением белорусских властей на польское сообщество. Письмо было написано в день, когда было возбуждено уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис и других людей.

«Таким образом они хотят насолить Польше, показать, как они относятся к польскому языку и культуре. Это одна из педалей, на которые можно нажать. История с польскими послами началась не вчера», — отметила директор центра.

По ее информации, подобные проверки идут и в других частных школах польского языка.

 
 
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Прокуратура Сморгонского района запросила у частного языкового центра списки студентов и преподавателей польского языка, а также информацию об оплате занятий,...
 
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