Виталий Кутузов: 0:8. Это просто наше место, и оно уже давно там

















"0:8. Это просто наше место, и оно уже давно там. Даже если закрыть глаза. Лет 30 гандикапа. Но в жизни есть белые и черные полосы. Что-нибудь случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно", — написал Кутузов в инстаграм-аккаунте.







