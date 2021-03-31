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Виталий Кутузов: 0:8. Это просто наше место, и оно уже давно там

31.03.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший нападающий БАТЭ, "Милана" и сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о поражении команды Мархеля сборной Бельгии (0:8).





"0:8. Это просто наше место, и оно уже давно там. Даже если закрыть глаза. Лет 30 гандикапа. Но в жизни есть белые и черные полосы. Что-нибудь случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно", — написал Кутузов в инстаграм-аккаунте.
 
 
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Бывший нападающий БАТЭ, "Милана" и сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о поражении команды Мархеля сборной Бельгии (0:8).
 
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