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Навальный объявил в колонии голодовку
Источник материала: Партизан
Российский политик Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, объявил голодовку. Об этом говорится в посте, опубликованном в соцсетях политика.
архивное фото
Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи. По словам политика, у заключенных «нет других методов борьбы».
"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", -
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Российский политик Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, объявил голодовку. Об этом говорится в посте, опубликованном в соцсетях политика.
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