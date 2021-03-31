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Навальный объявил в колонии голодовку

31.03.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политик Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, объявил голодовку. Об этом говорится в посте, опубликованном в соцсетях политика.

архивное фото

Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи. По словам политика, у заключенных «нет других методов борьбы».

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - цитирует Навального Медуза
 
 
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Российский политик Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, объявил голодовку. Об этом говорится в посте, опубликованном в соцсетях политика.
 
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