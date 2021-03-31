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Санкции в действии: Европейский инвестбанк не будет финансировать реконструкцию автодороги М7

31.03.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил финансирование о реконструкции автодороги М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный лог), сообщил глава Гродненской области Владимир Караник.

"Финансирование за счет средств Европейского инвестиционного банка по данному проекту (реконструкция автодороги М7 - ИФ) приостановлено. В настоящее время правительство изыскивает дополнительные источники финансирования", - сказал Караник, которого цитирует интернет-ресурс grodnonews.by.

По его словам, государственная инвестпрограмма на 2021 год предусматривает выделение средств на реализацию проекта в рамках белорусской составляющей, средства будут направлены на подготовительные работы по реконструкции объекта.

Как сообщалось, в июле 2019 года ЕИБ и правительство Беларуси подписали кредитное соглашение для реконструкции автодороги М7 на сумму 110 млн евро, в том числе на модернизацию автодорожного пункта пропуска через границу "Каменный Лог" планировалось выделить 20,5 млн евро. Срок кредита - 29 лет.

Проект по реконструкции автомобильной дороги М7/Е28 был первым проектом в Беларуси, который одобрил совет ЕИБ (в декабре 2017 года).

Планировалось, что реализация проекта повысит транзитные возможности Беларуси. В частности, пропускная способность пункта пропуска "Каменный лог" с белорусской стороны должна была увеличиться с 500 до 2 тыс. транспортных средств в сутки.

Трасса М7 ведет от Минска к границе с Литвой, далее следуя к Вильнюсу по литовской магистрали A3, входит в состав евромаршрута Е28 и панъевропейского коридора. Общая протяженность - 139 км. Протяженность реконструируемого участка - 106 км.

Европейский инвестиционный банк - государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза. Банк создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Кредитный портфель ЕИБ в Беларуси по подписанным сделкам составляет 345 млн евро.

Ранее о заморозке сотрудничества с Беларусью объявил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Осенью 2020 года Евросоюз ввел санкции в отношении ряда белорусских официальных лиц, в декабре были введены экономические санкции в отношении ряда госкомпаний. 

Санкции последовали после жестокого подавления властями мирных массовых протестов, которые проводились в Беларуси с 9 августа как реакция общества на сфальсифицированные итоги президентских выборов.
 
Теги: Минск
 
 
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил финансирование о реконструкции автодороги М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный лог), сообщил глава...
 
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